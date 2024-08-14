楠梓電、高技 營收帶勁
AI應用需求帶動高階高密度連接板（HDI）與厚銅板相關PCB升級，楠梓電（2316）、高技同步看好下半年營運可望優於上半年，兩家廠商都以持續拉升AI應用產品為目標。
展望未來，楠梓電提到，下半年有望優於上半年，轉投資滬電泰國廠推進順利，終端應用觀察，筆電與PC需求可望優於預期，AI PC發展可望帶動更多較高階HDI用板，AI加速卡應用持續拉升，預期第4季單季營收貢獻占比有機會拉升到10%、創新高。
高技預期，今年營運高峰在下半年，下半年業績有望優於上半年，以網通與電工需求較好，工業電腦能見度也優於去年同期。AI應用產品目標也將持續拉升。
高技上半年受車用市場調整，業績衰退約10%，公司力拚全年營收衰退幅度收斂。
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