惠特（6706）昨（14）日召開法說會，董事長賴允晉表示，預期在先進封裝設備代工業務挹注營運，以及下半年虧損將有明顯收斂挹注下，第4季有望轉盈。

惠特近年營運遭逢逆風，第2季每股淨損1.67元，連七季虧損；上半年每股淨損2.65元。賴允晉說明，持續虧損主因LED庫存，目前看來下半年虧損可望收斂，希望能在第4季單季轉盈。

法人提問第4季可望單季轉盈的原因，賴允晉說明，之前一直虧損主要因為呆滯料及呆帳提列準備，隨著相關準備金已提到一個程度，日後只要營收上升，整體營運達到損平的機率就很高，因此預期第4季單季可望轉盈，且包含代工及其他營收整體都會提升。

法人提問先進封裝設備代工營收占比，賴允晉表示，今年整體營收處於谷底，因此先進封裝設備代工營收比重高，期待製造／代工相關業務日後可以穩定發展。

他強調，這兩年惠特積極調整轉型，布局先進封裝設備代工，預計可在第4季開始貢獻營收，看好未來穩定貢獻，明年可望開始放量。惠特昨天股價漲6.5元、收122元。

惠特7月營收5,356萬元，月增1.19%，年減52.31%；前七月營收4.11億元，年減55%。惠特今年上半年產品銷售別占比為：代工60.89%、設備29.98%、其他9.13%。法人提問惠特布局DI成像設備何時可以貢獻營運，賴允晉表示，設備預計在10月會公開，估算營收挹注時間點會在明年，目前已經與客戶中，預估明年可出貨一、二十台，一台價格約1,500萬至2,000萬元。