走著瞧防詐 推「數位信任」

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

產產官學界專家組成、推動建構數位信任環境建構的台灣數位信任協會昨（14）日成立，是全台第一個專注詐騙防治與數位安全議題的協會。會員走著瞧-創（Gogolook）（6902）表示，希望提升社會大眾對數位信任議題的關注。

數位信任協會希望在建設數位經濟智慧國家的同時，也強化數位安全與防範詐騙的投入，並鼓勵政府和跨產企業共同加入防詐陣營。數發部長黃彥男等代表昨天參加成立大會。

Gogolook指出，據刑事局統計，2023年詐騙財損金額累積高達88億元，顯示資訊安全或詐騙防治仍是當前難題，台灣數位信任協會將從以實際社會議題出發，積極提出政策倡議，並推進政府和各產業建立夥伴關係、推動詐騙識讀教育，建立符合世界潮流的數位信任環境。

黃彥男指出，未來政府將推進智慧防詐和數位信任的建設。

Gogolook 詐騙

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