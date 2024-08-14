台光電 增資檳城子公司

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

銅箔基板廠商台光電（2383）持續推進東南亞布局 ，昨（14）日子公司台光電子材料（昆山）公司公告對其子公司增資案，增資集團檳城子公司，增資後注冊資本為1.3億美元（約新台幣41.8億元）。台光電提到，公司持續按計畫推動馬來西亞投資，明年總產能增20%以上。

台光電說明，檳城子公司Elite Material（Penang）Sdn. Bhd.為台光電子材料（昆山）公司100%投資之子公司。

針對擴廠計畫，台光電預告，主因美系大廠第3季預計發表具生成式AI功能的新手機，傳統旺季需求可期；基礎設施類除既有的產品線以外，高階網通低損耗材料隨著客戶新產品陸續推出，出貨量將倍增，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎帶動下，產能接近全產全銷，因此對營運持續樂觀的態度。

台光電 增資

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