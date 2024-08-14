技嘉第2季每股賺4.66元 伺服器業務帶勁

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

技嘉（2376）昨（14）日公告第2季稅後純益29.62億元，季增46.3%，年增2.32倍，為近九季高點，每股純益4.66元；累計今年上半年稅後純益49.85億元，為近三年同期最佳，年增1.6倍，每股純益7.84元。

技嘉第2季合併營收739.23億元，季增34%，年增1.83倍，毛利率10.8%，季減0.5個百分點，年減1.02個百分點，營益率5.21%，季增0.37個百分點，年增1.47個百分點。

累計今年上半年合併營收1,290.88億元，年增1.38倍，毛利率11.01%，年減1.24個百分點，營益率5.37%，年增1.19個百分點。

伴隨耕耘伺服器系統商有成，技嘉首季伺服器營收占比達52.5%，第2季更衝上六成。雖然第2季是傳統板卡淡季，但技嘉受惠AI伺服器營收節節升溫，單季營收改寫新高，獲利同步向上。

技嘉 營收

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