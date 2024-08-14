金寶財報／上半年每股賺0.6元、賺贏去年全年 加碼公布1利多

老牌電子大廠金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，並於14日公布上半年營運表現，上半年稅後純益8.9億元，年增1.36倍，為近九年同期最佳，每股純益0.6元；公司也代子公司加碼宣布，預計斥資不超過1,000萬美元（約合新台幣3.26億元），在巴西設立子公司，消息一出立刻引起市場的關注。

金寶為國內首屈一指的消費性電子代工大廠，隸屬於金仁寶集團，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而公司近年成功切入伺服器供應鏈，大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻，而14日以24.2元開高走高，盤中一度達到24.4元，終場收在24.1元，較前一交易日收盤價上漲0.3元、漲幅1.26%。

金寶第2季合併營收400.75億元，季增21.8%，年增1.71%，毛利率6.59%，持平首季，年增0.16個百分點，營益率2.87%，季減0.03個百分點，年增1.08個百分點。上半年合併營收729.75億元，年減7.32%，毛利率6.59%，年增0.06個百分點，營益率2.88%，年增0.99個百分點。每股純益為0.6元。

金寶上半年每股進帳達0.6元，賺贏去年全年的0.51元，對此，外資也保持買超態勢持續增持，直至14日已連續2個交易日買超，就連自營商也都同步自賣轉買，而公司也加碼宣布，子公司泰金寶為因應長期投資需求，14日經董事會決議，通過將投入不超過1,000萬美元（約新台幣3.26億元），新設立巴西子公司Cal-Comp Electronics (Sao Paulo) LTDA. （暫定名稱）。