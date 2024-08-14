台光電增資檳城子公司 註冊資本額1.3億美元

台光電（2383）今日公告，子公司台光電子材料(昆山)有限公司公告對其子公司增資案，增資Elite Material (Penang) Sdn. Bhd.，增資後註冊資本為美金1.3億元，取得或處分之具體目的或用途：長期股權投資，台光電今日提到，公司持續按計畫推動馬來西亞投資。

台光電說明，Elite Material (Penang) Sdn. Bhd.為台光電子材料(昆山)有限公司100%投資之子公司，占總資產比例：6.5%，占歸屬於母公司業主之權益之比例：14.9%，營運資金數額：TWD 10,556,874仟元。

台光電預告，由於美系大廠第3季預計發表具生成式人工智慧功能的新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類除了既有的產品線以外，高階網通低損耗材料隨著客戶新產品的陸續推出，將有倍增的出貨量增長，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀的態度，故決定加大2025年產能擴充至成長20%以上。