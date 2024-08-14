快訊

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

台光電增資檳城子公司 註冊資本額1.3億美元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
圖為台光電參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影
圖為台光電參加電路板國際展會。記者尹慧中／攝影

台光電（2383）今日公告，子公司台光電子材料(昆山)有限公司公告對其子公司增資案，增資Elite Material (Penang) Sdn. Bhd.，增資後註冊資本為美金1.3億元，取得或處分之具體目的或用途：長期股權投資，台光電今日提到，公司持續按計畫推動馬來西亞投資。

台光電說明，Elite Material (Penang) Sdn. Bhd.為台光電子材料(昆山)有限公司100%投資之子公司，占總資產比例：6.5%，占歸屬於母公司業主之權益之比例：14.9%，營運資金數額：TWD 10,556,874仟元。

台光電預告，由於美系大廠第3季預計發表具生成式人工智慧功能的新手機、傳統旺季的需求可期；基礎設施類除了既有的產品線以外，高階網通低損耗材料隨著客戶新產品的陸續推出，將有倍增的出貨量增長，台光電在各類伺服器、高階網通低損耗材料及美系新手機材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，對營運持續抱持樂觀的態度，故決定加大2025年產能擴充至成長20%以上。

台光電 增資 馬來西亞

延伸閱讀

台股單日3,493億…探半年新低量 市場擔心追價無力

本益比僅15倍的CCL廠~台光電

業績三增股 盤面焦點

郭書瑤遭連環爆耍大牌 星馬導演因這點喊：真後悔！

相關新聞

鴻海法說會／GB200延遲出貨？ 鴻海：如期在第4季小量出貨

市場傳出輝達（NVIDIA）Blackwell繪圖處理器（GPU）延遲出貨，對此，鴻海（2317）14日在法說會上回應，...

台光電增資檳城子公司 註冊資本額1.3億美元

台光電（2383）今日公告，子公司台光電子材料(昆山)有限公司公告對其子公司增資案，增資Elite Material (...

鴻海法說會／iPhone 16需求？公司：消費智能產品下半年優於去年同期

鴻海（2317）14日舉行法說會，釋出全年消費智能產品將持平的展望，由於該類別產品主要貢獻來自於iPhone組裝業務，持...

鴻海法說會／雲端網路產品大幅成長、AI伺服器能見度大增 今年優於去年

鴻海今（14）日舉行法說會發布第2季財報，財報顯示單季稅後淨利350.45億元，每股盈餘2.53元，皆呈現季對季、年對年...

鴻海財報／第2季獲利季增近六成 EPS達2.53元

鴻海（2317）14日舉行法說會，會前公布今年上半年財報，第2季毛利率、營益率雙雙上揚，稅後純益350.45億元，季增5...

大盤指數站上月線 台積電領軍中鋼等權值股強漲

台股指數今日開高走高，台積電（2330）領軍權值股將指數拉上月線，台灣50成分股早盤強勢上漲超過3%有：南亞（1303）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。