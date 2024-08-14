金寶財報／第2季獲利寫32季來高點 上半年翻倍增、創近9年同期最佳

電子產品代工大廠金寶（2312）14日公告第2季財報，稅後純益4.52億元，季增3.2%，年增2.53倍，為近32季來高點，每股純益0.3元。上半年稅後純益8.9億元，年增1.36倍，為近九年同期最佳，每股純益0.6元。

金寶第2季合併營收400.75億元，季增21.8%，年增1.71%，毛利率6.59%，持平首季，年增0.16個百分點，營益率2.87%，季減0.03個百分點，年增1.08個百分點。

金寶上半年合併營收729.75億元，年減7.32%，毛利率6.59%，年增0.06個百分點，營益率2.88%，年增0.99個百分點。

金寶同時公告，金寶集團旗下子公司泰金寶董事會決議，將投入不超過1,000萬美元（約新台幣3.26億元），新設立巴西子公司Cal-Comp Electronics (Sao Paulo) LTDA. （暫定名稱），因應長期投資需求。

金寶目前產品以消費性電子為大宗、占比近40%，儲存設備及印表機、事務機等占20%至25%，網路通訊占10%至15%，持續進行汰弱留強，使毛利率維持在5%至7%的高檔水準。