快訊

16年異國婚姻結束！黃嘉千、夏克立一審落幕 法院判准離婚

外資買超248億元 買超這檔逾6.9萬張最多、第二名是反向ETF

金寶財報／第2季獲利寫32季來高點 上半年翻倍增、創近9年同期最佳

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

電子產品代工大廠金寶（2312）14日公告第2季財報，稅後純益4.52億元，季增3.2%，年增2.53倍，為近32季來高點，每股純益0.3元。上半年稅後純益8.9億元，年增1.36倍，為近九年同期最佳，每股純益0.6元。

金寶第2季合併營收400.75億元，季增21.8%，年增1.71%，毛利率6.59%，持平首季，年增0.16個百分點，營益率2.87%，季減0.03個百分點，年增1.08個百分點。

金寶上半年合併營收729.75億元，年減7.32%，毛利率6.59%，年增0.06個百分點，營益率2.88%，年增0.99個百分點。

金寶同時公告，金寶集團旗下子公司泰金寶董事會決議，將投入不超過1,000萬美元（約新台幣3.26億元），新設立巴西子公司Cal-Comp Electronics (Sao Paulo) LTDA. （暫定名稱），因應長期投資需求。

金寶目前產品以消費性電子為大宗、占比近40%，儲存設備及印表機、事務機等占20%至25%，網路通訊占10%至15%，持續進行汰弱留強，使毛利率維持在5%至7%的高檔水準。

每股純益 毛利率 營收 財報

延伸閱讀

挪威主權基金加碼 穎崴穩坐千元俱樂部

上銀上半年每股賺2.76元

英業達 Q2 純益增66%

三聯上半年純益跳高

相關新聞

鴻海法說會／GB200延遲出貨？ 鴻海：如期在第4季小量出貨

市場傳出輝達（NVIDIA）Blackwell繪圖處理器（GPU）延遲出貨，對此，鴻海（2317）14日在法說會上回應，...

台光電增資檳城子公司 註冊資本額1.3億美元

台光電（2383）今日公告，子公司台光電子材料(昆山)有限公司公告對其子公司增資案，增資Elite Material (...

鴻海法說會／iPhone 16需求？公司：消費智能產品下半年優於去年同期

鴻海（2317）14日舉行法說會，釋出全年消費智能產品將持平的展望，由於該類別產品主要貢獻來自於iPhone組裝業務，持...

鴻海法說會／雲端網路產品大幅成長、AI伺服器能見度大增 今年優於去年

鴻海今（14）日舉行法說會發布第2季財報，財報顯示單季稅後淨利350.45億元，每股盈餘2.53元，皆呈現季對季、年對年...

鴻海財報／第2季獲利季增近六成 EPS達2.53元

鴻海（2317）14日舉行法說會，會前公布今年上半年財報，第2季毛利率、營益率雙雙上揚，稅後純益350.45億元，季增5...

大盤指數站上月線 台積電領軍中鋼等權值股強漲

台股指數今日開高走高，台積電（2330）領軍權值股將指數拉上月線，台灣50成分股早盤強勢上漲超過3%有：南亞（1303）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。