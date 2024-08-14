鴻海法說會／今年下半年營運逐季成長 訂單能見度更佳

鴻海（2317）14日舉行法說會，釋出下半年佳音。鴻海預計，在AI伺服器業務強勁成長下，今年第3季在季比、年比都會有顯著的成長。第4季也是維持成長的趨勢。鴻海發言人巫俊毅指出，全年鴻海營運維持顯著成長方向不變，且現在訂單能見度比今年5月時更佳。

今年全年展望來看，巫俊毅表示，去年預估今年營運本來是中性看法，但從今年3月公司展望轉變為顯著成長，5月法說會上釋出能見度比3月更佳，如今，鴻海全年維持顯著成長方向不變，但能見度比5月更好一些。

從集團四大事業來看，雲端網路產品在AI伺服器帶動下，維持強勁成長格局，元件及其他事業也是增長，至於消費智能產品及電腦終端產品則持平去年。

展望第3季，進入每一年的傳統旺季，鴻海預期營運將會逐漸加溫。巫俊毅表示，整體而言，第3季在季對季、以及年對年都會有顯著的成長。第4季也是維持成長的趨勢。

從集團四大產品類別來看，巫俊毅指出，在消費智能產品方面，鴻海已經開始為新產品做準備，預期第3季將較上一季強勁成長；雲端網路產品得益於AI伺服器營收持續加溫，相較於上季，無論是季對季、年對年將有顯著成長；電腦終端產品因基期較高，故略微衰退，但年對年仍會有顯著成長。

元件及其他產品方面，主要業務相關的零組件出貨增加，包括連接器、精密元件、鏡頭模組、以及車用產品等，所以這個產品類別在季對季、年對年也都會強勁成長。

關於外界高度關注，客戶AI領域的進展，巫俊毅表示，在客戶強勁需求的帶動下，集團第2季AI伺服器營收季增超過六成，占整體伺服器營收占比達到四成以上。鴻海也結合雲與網的能力，成為目前唯一具備完整AI供應鏈垂直整合能力的供應商，可以為客戶提供完整的解決方案。

談及AI伺服器的整體需求面，巫俊毅表示，預期AI伺服器的強勁需求會持續，我們維持AI伺服器將貢獻今年伺服器全年營收四成的看法不變；同時，我們已經看到不同類型的客戶對於新一代AI機櫃解決方案的強勁需求，預期將會為鴻海2025年的伺服器營收帶來顯著貢獻，相信AI伺服器很快可以成為鴻海下一個兆元營收的產品。

巫俊毅指出，以最新的市況來看，今年度AI伺服器的營收成長力道還是相當強勁，即使現有的H系列產品也有很好的能見度。所以，今年AI伺服器營收逐季成長的展望不變。GB200機櫃開發時程按照進度進行，鴻海一定是第一批交貨的供應商，預計將從第4季開始出貨。若時程不變，整個AI伺服器的表現還有可能優於原先的預估。

以Gen AI為基礎所延伸出的集團三大平台，包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台進展，巫俊毅表示，智慧製造的部分，我們同步與多個合作夥伴進行不同面向的專案。包含將GenAI導入生產製造、透過建置「機器人+AI」的平台，提升自動化的能力，打造新世代的數位工廠。

智慧城市的部分，鴻海持續推動整城輸出，目前聚焦在與墨西哥重要城市討論建置智慧城市應用PoC。在CityGPT平台解決方案方面，我們協助客運業者，整合原有的平台與應用，並協助高雄市政府升級公車的服務系統。

智慧電動車方面，集團旗下鴻華先進Model C今年累積到7月，交車量已超過5,400台，並且從4月開始，每月的交車量都能穩定在一千台以上。有關海外客戶的進展，兩家日本傳統車廠客戶、三項專案預期會在下半年完成簽約。

至於半導體布局，巫俊毅表示，集團持續完善SiC供應鏈的產能建置，1,200V MOSFET已經開始量產，同時完成上游的磊晶設備安裝，提升對技術與成本的掌握能力。下游的模組廠也開始陸續裝機，預計在第3季開始試產。

大IC的部分，目前已經完成ADAS SoC晶片的規格開發，同時晶片的軟體平台，也開始針對ADAS目標情境進行相關功能測試。

法說會最後，鴻海也向外界預告今年鴻海科技日（HHTD24）的活動。去年集團擴大舉辦，也首次邀請外部嘉賓，很榮幸邀請到Nvidia以及ZF的執行長擔任Keynote的講者。

今年科技日活動期間延長為兩天，10月8號到9號，同時會擴大舉辦論壇。鴻海一樣會邀請到內外部嘉賓進行主題分享，也預計邀請更多海內外貴賓共襄盛舉！