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鴻海法說會／iPhone 16需求？公司：消費智能產品下半年優於去年同期

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
市場樂觀今年iPhone 16新機在蘋果AI加持下，出貨量將優於去年的iPhone 15系列，主力代工廠鴻海動向備受關注。情境示意圖。（資料照）路透社
市場樂觀今年iPhone 16新機在蘋果AI加持下，出貨量將優於去年的iPhone 15系列，主力代工廠鴻海動向備受關注。情境示意圖。（資料照）路透社

鴻海（2317）14日舉行法說會，釋出全年消費智能產品將持平的展望，由於該類別產品主要貢獻來自於iPhone組裝業務，持平看法等於讓樂觀今年iPhone 16新機銷量的業界頭上澆了一桶冷水，不過，鴻海發言人巫俊毅說明，不針對個別客戶去做評論。他解釋，主要是因消費智能產品去年上半年基期較高，今年上半年一比就比較吃虧，因此雖說全年持平，但其實消費智能業務我們認為今年下半年可以優於去年同期。

市場樂觀今年iPhone 16新機在蘋果AI加持下，出貨量將優於去年的iPhone 15系列，主力代工廠鴻海動向備受關注。

針對消費智能產品業務展望，巫俊毅表示，鴻海已經開始為新產品做準備，預期第3季將較上一季強勁成長，但持平去年。今年全年來看，消費智能產品也是持平去年。

法人追問下半年新機對公司影響狀況，對此，巫俊毅指出，不針對個別客戶去做評論，但依照目前訂單能見度來看，鴻海消費智能產品全年展望是持平。

巫俊毅進一步說明，先前因為中國大陸鄭州廠區有疫情影響，導致很多產品遞延到2023年首季出貨，因此造成去年上半年基期較高，今年上半年一比就比較吃虧，因此，鴻海現在消費智能產品今年全年展望持平，其實已經是認為，今年下半年相關業務的表現，我們認為可以優於去年下半年。

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