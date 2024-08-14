鴻海法說會／GB200延遲出貨？ 鴻海：如期在第4季小量出貨

市場傳出輝達（NVIDIA）Blackwell繪圖處理器（GPU）延遲出貨，對此，鴻海（2317）14日在法說會上回應，GB200伺服器將如期在今年第4季小量出貨，明年大量出貨，且訂單配比並無變化，鴻海一定是第一批出貨廠商。

法人關注，GB200伺服器出貨進度是否會延遲？對此，鴻海發言人巫俊毅指出，目前開發AI伺服器產品進度如期進行，會持續關注GPU供應狀況，生產端已做好量產前準備，不論生產時程變化，鴻海還是會是第一批生產的廠商，目前預計今年第4季小量生產GB200伺服器，明年大量出貨。

巫俊毅強調，GB200伺服器將如期在第4季出貨，且訂單配比並無變化，鴻海一定是第一批出貨廠商。

他說明，上半年AI伺服器占整體伺服器業務營收比重已超過四成，就算GB200時程有變，對鴻海AI伺服器展望也影響不大。目前來看，今年AI伺服器營收還是強勁增長，鴻海維持逐季成長態勢。

此外，巫俊毅表示，以現有產品來看，輝達H100、H200晶片相關AI伺服器產品是帶動今年上半年營運增長主因，現在來看，H系列需求也比之前還好。