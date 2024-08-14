聽新聞
test
0:00 / 0:00
鴻海法說會／GB200延遲出貨？ 鴻海：如期在第4季小量出貨
市場傳出輝達（NVIDIA）Blackwell繪圖處理器（GPU）延遲出貨，對此，鴻海（2317）14日在法說會上回應，GB200伺服器將如期在今年第4季小量出貨，明年大量出貨，且訂單配比並無變化，鴻海一定是第一批出貨廠商。
法人關注，GB200伺服器出貨進度是否會延遲？對此，鴻海發言人巫俊毅指出，目前開發AI伺服器產品進度如期進行，會持續關注GPU供應狀況，生產端已做好量產前準備，不論生產時程變化，鴻海還是會是第一批生產的廠商，目前預計今年第4季小量生產GB200伺服器，明年大量出貨。
巫俊毅強調，GB200伺服器將如期在第4季出貨，且訂單配比並無變化，鴻海一定是第一批出貨廠商。
他說明，上半年AI伺服器占整體伺服器業務營收比重已超過四成，就算GB200時程有變，對鴻海AI伺服器展望也影響不大。目前來看，今年AI伺服器營收還是強勁增長，鴻海維持逐季成長態勢。
此外，巫俊毅表示，以現有產品來看，輝達H100、H200晶片相關AI伺服器產品是帶動今年上半年營運增長主因，現在來看，H系列需求也比之前還好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言