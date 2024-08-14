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鴻海法說會／雲端網路產品大幅成長、AI伺服器能見度大增 今年優於去年

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
鴻海第2季財報顯示單季稅後淨利350.45億元，每股盈餘2.53元，皆呈現季對季、年對年雙重成長，營運團隊並看好第3季營運將呈季增、年增的優異表現。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
鴻海第2季財報顯示單季稅後淨利350.45億元，每股盈餘2.53元，皆呈現季對季、年對年雙重成長，營運團隊並看好第3季營運將呈季增、年增的優異表現。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

鴻海今（14）日舉行法說會發布第2季財報，財報顯示單季稅後淨利350.45億元，每股盈餘2.53元，皆呈現季對季、年對年雙重成長，營運團隊並看好第3季營運將呈季增、年增的優異表現。全年觀之，公司表示將優於2023年。

鴻海發言人巫俊毅今指出，鴻海第2季旗下四大產品營收比重，消費智能產品占整體40%，雲端網路產品32%，電腦終端產品21%，元件及其他產品7%，除消費智能產品季對季、年對年為持平之外，其餘3大產品，季對季、年對年都會顯著成長，優於公司內部預期。

鴻海第2季營收1兆5505.51億元，季增17%、年增19%；毛利率6.42%，季增0.1個百分點、年增0.01個百分點；營益率2.88%，季增0.1個百分點、年增0.51個百分點；稅後淨利350.45億元，季增59%、年增6%，每股盈餘（EPS）2.53元，季增59%、年增6%。

展望第3季，鴻海指出，營運會較上季、較去年強勁成長。其中，消費智能產品將較第2季顯著成長，但與去年同期持平；雲端網路產品除了顯著季增，也將大幅優於去年同期；電腦終端產品將呈現季減，但會比去年第3季成長；元件及其他產品，也會呈現季對季、年對年大幅成長。

全年觀之，鴻海今日預期，整體營運將優於2023年，其中消費智能產品、電腦終端產品為持平，但雲端網路產品、元件及其他產品將大幅成長。巫俊毅今日指出，AI伺服器能見度顯著提升，需求強勁，占整體伺服器營收比重大於四成，將成鴻海集團下一個兆元營收產品。

鴻海股價早盤預熱行情，開盤持續延續近日漲勢，早盤以186元開出後一度拉升強漲3.3%至187元，叩關月線。該公司日前公布，7月營收5724億元，月增16.63%，年增21.98%，為歷年同期新高，累計今年前七月營收3.44兆元，年增 6.54%，同為歷年同期新高。法人指出，下半年進入旺季，看好鴻海營運可望持續加溫。

鴻海今日指出，AI伺服器能見度正顯著提升，將成為鴻海下一個兆元營收產品。圖／翻攝法說會簡報
鴻海今日指出，AI伺服器能見度正顯著提升，將成為鴻海下一個兆元營收產品。圖／翻攝法說會簡報
展望後市，鴻海表示，營運將逐漸加溫。圖為日前鴻海集團董事長劉揚偉陪同蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）參觀鴻海深圳觀瀾廠。圖／取自葛越IsabelMahe的微博
展望後市，鴻海表示，營運將逐漸加溫。圖為日前鴻海集團董事長劉揚偉陪同蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）參觀鴻海深圳觀瀾廠。圖／取自葛越IsabelMahe的微博

AI EPS 毛利率 法說會 營收 財報 鴻海

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