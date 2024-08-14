TPK第2季每股純益0.87元 上半年 EPS 達1.16元

TPK-KY（3673）（宸鴻）14日公告2024年第2季營運成果，單季合併營收191.5億元，歸屬於母公司之稅後淨利約3.5億元，每股純益0.87元；累計今年上半年歸屬於母公司稅後淨利為4.7億元，年增251.8%，每股純益1.16元。

第2季營收191.5億元，較上季成長24.9%，較去年同期成長18.0%，主要是平板電腦終端需求增加及新事業儲能櫃出貨貢獻所致；營業毛利為8.2億元，較前季增加26.1%，較去年同期增加30%；毛利率與上季相比略增為4.3%，主要受惠於營運規模擴大及營運槓桿效益提升。

在產品組合方面，電子書、平板電腦及筆電產品出貨持續成長，平板電腦（7-11吋）、大尺寸平板電腦及筆電產品（11-16吋）營收分別較前季成長18.6%及16.3%；第2季因儲能櫃產品出貨，使其他非觸控類別之產品營收占比由第1季3%增加至11%，季營收成長364%；因舊款智慧型手機逐步退出市場，使小尺寸產品（7吋以下）營收持續下降，與前季相比減少24.9%。

在銷貨成本方面，第2季原料成本為158.2億元，占營收比重為82.6%，較上季81.7%增加，主要因儲能櫃產品出貨所致；第2季人工成本由前季11.4億元增加為13.1億元，占營收比重由前季7.4%減少為6.8%。

折舊攤銷費用為8.1億元，較上季7.3億元增加，占營收比重由上季4.7%降為4.2%。此外，第2季營收較前季成長24.9%，惟營業費用僅成長3.3%。第2季本業約達損益兩平，營業淨損70萬元。

第2季淨利息收入約2億元，並認列外匯收益2.5億元。此外，認列策略性投資收益約9,900萬元。其他業外收入包含政府補助等，合計約1,600萬元。第2季歸屬於母公司稅後淨利約3.5億元，較上季成長204.1%，且較去年同期成長1,009.7%。

今年上半年整體營收達344.8億元，年增2.8%，主要受惠於平板電腦客戶推出新產品及儲能櫃事業成長。上半年歸屬母公司之稅後淨利為4.7億元，年增251.8%，合計每股純益1.16元。

截至6月30日止，帳上現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計為537.8億元，較第1季底510.4億元增加。銀行借款為347.6億元，與上季底借款金額342.3億元相當。第2季資本支出約1.1億元。第2季EBITDA為18.8億元，較上季13.6億元增加。截至6月底呈現淨現金約190.2億元。