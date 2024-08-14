快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

TPK第2季每股純益0.87元 上半年 EPS 達1.16元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

TPK-KY（3673）（宸鴻）14日公告2024年第2季營運成果，單季合併營收191.5億元，歸屬於母公司之稅後淨利約3.5億元，每股純益0.87元；累計今年上半年歸屬於母公司稅後淨利為4.7億元，年增251.8%，每股純益1.16元。

第2季營收191.5億元，較上季成長24.9%，較去年同期成長18.0%，主要是平板電腦終端需求增加及新事業儲能櫃出貨貢獻所致；營業毛利為8.2億元，較前季增加26.1%，較去年同期增加30%；毛利率與上季相比略增為4.3%，主要受惠於營運規模擴大及營運槓桿效益提升。

在產品組合方面，電子書、平板電腦及筆電產品出貨持續成長，平板電腦（7-11吋）、大尺寸平板電腦及筆電產品（11-16吋）營收分別較前季成長18.6%及16.3%；第2季因儲能櫃產品出貨，使其他非觸控類別之產品營收占比由第1季3%增加至11%，季營收成長364%；因舊款智慧型手機逐步退出市場，使小尺寸產品（7吋以下）營收持續下降，與前季相比減少24.9%。

在銷貨成本方面，第2季原料成本為158.2億元，占營收比重為82.6%，較上季81.7%增加，主要因儲能櫃產品出貨所致；第2季人工成本由前季11.4億元增加為13.1億元，占營收比重由前季7.4%減少為6.8%。

折舊攤銷費用為8.1億元，較上季7.3億元增加，占營收比重由上季4.7%降為4.2%。此外，第2季營收較前季成長24.9%，惟營業費用僅成長3.3%。第2季本業約達損益兩平，營業淨損70萬元。

第2季淨利息收入約2億元，並認列外匯收益2.5億元。此外，認列策略性投資收益約9,900萬元。其他業外收入包含政府補助等，合計約1,600萬元。第2季歸屬於母公司稅後淨利約3.5億元，較上季成長204.1%，且較去年同期成長1,009.7%。

今年上半年整體營收達344.8億元，年增2.8%，主要受惠於平板電腦客戶推出新產品及儲能櫃事業成長。上半年歸屬母公司之稅後淨利為4.7億元，年增251.8%，合計每股純益1.16元。

截至6月30日止，帳上現金及按攤銷後成本衡量之金融資產合計為537.8億元，較第1季底510.4億元增加。銀行借款為347.6億元，與上季底借款金額342.3億元相當。第2季資本支出約1.1億元。第2季EBITDA為18.8億元，較上季13.6億元增加。截至6月底呈現淨現金約190.2億元。

平板電腦 營收

延伸閱讀

融資、質押借到銀行沒錢...股災個個斷頭？專家解惑「維持率」：控制好超額賺

台股千金14檔 穎崴歸隊

台泥上季EPS 0.25元

南僑上季EPS 1.08元

相關新聞

鴻海財報／第2季獲利季增近六成 EPS達2.53元

鴻海（2317）14日舉行法說會，會前公布今年上半年財報，第2季毛利率、營益率雙雙上揚，稅後純益350.45億元，季增5...

鴻海法說會／雲端網路產品大幅成長、AI伺服器能見度大增 今年優於去年

鴻海今（14）日舉行法說會發布第2季財報，財報顯示單季稅後淨利350.45億元，每股盈餘2.53元，皆呈現季對季、年對年...

大盤指數站上月線 台積電領軍中鋼等權值股強漲

台股指數今日開高走高，台積電（2330）領軍權值股將指數拉上月線，台灣50成分股早盤強勢上漲超過3%有：南亞（1303）...

亞光犀利 群益43搶鏡

亞光（3019）是特斯拉概念股之一，外界看好特斯拉（Tesla）第二代人形機器人Optimus亮相後，亞光的鏡頭將扮演機...

英業達 Q2 純益增66%

代工大廠英業達（2356）昨（13）日公告第2季財報，單季毛利率站穩5%，稅後純益18.11億元，季增66.3%，年增逾...

毅嘉 Q2 每股賺0.6元 樂觀旺季需求

毅嘉（2402）昨（13）日公布第2季稅後純益1.8億元，攀上十年來單季新高，季增98%，年增51.6%，每股純益0.6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。