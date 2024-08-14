挪威主權基金加碼 穎崴穩坐千元俱樂部

穎崴（6515）今年上半年首度獲得挪威主權基金加碼，持股約1.73%，推升該公司在上半年首度進入且穩坐千元俱樂部。穎崴提到，各最新產品線皆已量產，將推升本季強勁成長。

SEMICON Taiwan 2024即將自9月4日到6日於台北南港展覽館舉行，穎崴強調，產品最新技術將於展位全數展出，包括下一世代高頻高速測試座Hyper Socket、晶圓級光學CPO封裝測試系統、高效主動式大功耗溫控系統（HEATCon Titan）等，全產品技術及產品藍圖最新動態將於展期間揭露。

穎崴先前公布財報第2季營收與獲利創同期新高外，上半年的營收及獲利均創下歷史新高。2024年第2季合併營收為新台幣12.56億元，季增17.05%、年增23.50%；歸屬母公司稅後淨利為2.24億元；每股稅後純益（EPS）為6.52元；累計上半年合併營收為23.29億元，較去年同期成長15.01%，每股稅後純益為12.33元。

因應AI、HPC世代，為了擴大營運規模，穎崴新竹分公司已喬遷至新址，以就近服務客戶需求。同時新廠辦建置的「高頻實驗室」（High-speed Measurement/Simulation Lab）啟用後，提供客戶更為迅速即時的服務，與客戶在前沿技術合作更為緊密。

穎崴先前公布7月份自結營收，單月合併營收達5.94億元，較上月增加38.16%，較去年同期增加124.49%；累計今(2024)年前七月合併營收達29.23億元，較去年同期增加27.66%。雖總公司高雄受颱風停班影響數個生產及出貨日，但在AI、HPC及手機客戶強勁拉貨下，7月營收仍達5.94億元，為創20個月以來新高。