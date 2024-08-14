鴻海法說前股價連漲挑戰月線 這檔鴻家軍飆漲停

鴻海（2317）14日盤後將舉辦法說會，連日來股價上漲，早盤以186元開出後一度拉升至187元，朝月線叩關，盤中漲幅逾2%，鴻家軍的表現雖是漲跌互見，但台通（8011）衝上漲停板，表現搶眼，陽程（3498）、友威科（3580）、天鈺（4961）、訊芯-KY（6451）等也是上漲表現。

鴻海7月營收5,724億元，月增16.63%，年增21.98%，為歷年同期新高，累計今年前7月營收3.44兆元，年增 6.54%，同為歷年同期新高；法人看好，下半年進入旺季，營運可望加溫。

鴻海法說會將登場，市場關注焦點包括大客戶輝達 （NVIDIA）AI晶片GB 200最新進度，蘋果新機iPhone 16的備貨狀況等，鴻海對智慧手機業務下半年的展望，將成為市場觀察蘋果供應鏈營運的重要風向。

台股14日開高後衝上22,000點，一度拉升至22,155.29點，上漲362.72點，鴻海以186元開出，上漲5元，一度拉升至187元，挑戰月線，統計鴻海連日來股價都是上漲的表現。

鴻海盤中上漲逾2%，鴻家軍則以台通表現最強，股價以24.25元開高後走高，衝上漲停26.15元；另外，陽程盤中上漲逾3%，訊芯-KY盤中上漲近3%，友威科、天鈺盤中上漲逾2%。