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DRAM二哥SK海力士喊漲價 南亞科股價領軍上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

供應鏈傳出，DRAM二哥南韓SK海力士將調漲DDR5報價15~20%，市場預估龍頭三星、美光等也將跟進調價，帶旺DRAM市況；另外，DDR3利基型DRAM價格也有望跟進調漲；相關台廠營運將增添動能，14日由南亞科（2408）領軍上漲，華邦電（2344）、創見（2451）等股也是上漲表現。

由於國際記憶體大廠將產能移轉到生產AI用高頻寬記憶體（HBM），造成DDR5規格DRAM產出銳減，產能排擠效應下，供應鏈傳出，已接獲SK海力士通知，將調漲DDR5報價15~20%。

DRAM二哥將大漲價，相關台廠將受惠，南亞科近期開始量產DDR5，趕上這波漲價潮預期將是優先受惠廠商；另外，威剛（3260）、十銓（4967）等模組廠也有望出現低價庫存效益。

另外，在DDR5傳出漲價消息之下，DDR3利基型DRAM則因產能更少、應用範圍更廣，且庫化去化朝健康水位前進，業界預期報價也將蠢動，華邦電、晶豪科（3006）等利基型DRAM廠營運可望受惠。

南亞科14日早盤以53.6元開出，一度拉升至56元，上漲3.2元，漲幅6.06%，盤中漲幅略降，但仍上漲逾3%，領軍相關個股上漲；華邦電以23.85元開出，一度拉升至24.35元，盤中漲幅逾2%；創見盤中上漲逾1%；晶豪科、威剛、品安（8088）等也是上漲表現。

DRAM 南亞科

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