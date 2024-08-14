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整理包／電子代工上半年財報全數出爐 誰最強一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

全球伺服器市場在資料中心、AI題材的多方拉抬之下，持續朝正向發展，而台鏈代工廠英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）也都已提前投入布局，而隨著供應鏈缺料緩解，市況也逐漸明朗。截至目前以上四代工廠上半年財報及第二季季報都已公布，其中又以廣達表現最佳，上半年每股賺達7.06元，最為亮眼，而《經濟日報》也特地將這幾檔指標股，財報依序整理列出，供讀者一次了解，快來看看吧！

1. 廣達

＊上半年每股賺：7.06元

廣達近日已公告第2季財報，單季稅後純益151.28億元、創下新高紀錄，每股純益3.92元，且受到匯率及筆電出貨動能強勁帶動，單季毛利率衝上8.58%，呈現「三率三升」，三率同寫20年新高。至於上半年獲利則繳出271.96億元，年增逾六成，為同期最佳，每股大賺7.06元；對此，團隊除第2季三率三升外，上半年毛利率、營益率、淨利率也同步寫下近20年同期最佳成績。

事實上，廣達第2季毛利率能繳出如此出色的成績，是受Chromebook出貨動能續強，以及匯率等有利因素影響所致，對此，也成功抵銷部分AI伺服器出貨升溫對毛利率的稀釋；業外受惠匯兌收益、利息收入及股利收入等挹注，貢獻43.94億元。

根據廣達揭露的財務數據，第2季合併營收3,099.54億元，季增19.7%，年增26.5%；毛利率8.58%，季增0.1個百分點， 年增0.06個百分點；營益率4.91%，季增0.39個百分點，年增0.3個百分點；淨利率4.88%，季增0.22個百分點，年增0.75個百分點；稅後純益151.28億元，季增25.4%，年增49.4%。

2.英業達

＊上半年每股賺：0.81元

英業達近日已公告第2季稅後純益為18.1億元，季增達66.2%、年增30.25%，每股純益 0.5元，為近6年來同期高點，上半年稅後純益為29億元，年增27.7%，每股純益0.81元。展望未來，筆電方面受到品牌廠提前拉貨挹注，出貨量相較上季有所增加，進入第3季，憑藉旗下美系AI伺服器主板產品的出貨比重將顯著提升，以及產品組合持續優化的帶動之下，營收、毛利率與獲利都有機會季季增、登峰。

根據英業達公布的財報，第2季合併營收1,541.58億元，季增18.08%、年增17.99%；毛利率5.03%，季減0.27個百分點、年增0.42個百分點；營益率1.69%，季增0.05個百分點、年增0.56個百分點；稅後淨利率1.2%，季增0.3個百分點，年增0.1個百分點，稅後純益18.1億元，季增66.2%、年增30.25%，每股純益為0.5元，季增66.66%、年增28.2%。

英業達上半年營收累計為2,846.64億元、年增13.48%；毛利率5.14%、年增0.38個百分點；營益率1.66%、年增0.56個百分點；稅後淨利率1%，年增0.1 個百分點，稅後純益29億元，年增27.7%；每股純益0.81元，年增28.57%。

3. 緯創

＊上半年每股賺：2.79元

緯創近日已公告上半年獲利79.36億元，為同期最佳，並較去年同期大增1.3倍，每股純益2.79元。而第2季單季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，稅後純益44.12億元，季增25%，每股純益1.55元；緯創指出，首季處分印度生產iPhone的廠區後，第2季起低毛利產品線比重降低，加上AI伺服器出貨引擎轉強，高毛利產品比重拉升，助攻獲利向上。

根據緯創揭露的財務數據，第2季合併營收2,402.07億元，季增0.37%，年增15.8%；毛利率8.36%，季增1.16個百分點，年增0.8個百分點；營益率3.6%，季增0.65個百分點，年增1.03個百分點；淨利率1.84%，季增0.37個百分點，年增0.27個百分點；稅後純益44.12億元，季增25.2%，年增35.4%，每股純益1.55元。

累計上半年合併營收4,795.32億元，年增14.3%；毛利率7.78%，年增0.5個百分點；營益率3.28%，年增0.88個百分點；淨利率1.65%，年增0.83個百分點；稅後純益79.36億元，年增1.3倍，每股純益2.79元。緯創第2季「三率三升」之際，上半年毛利率也以7.78%寫下歷年同期最佳成績；上半年營益率3.28%，則為近18年同期最佳。

4. 仁寶

＊上半年每股賺：1.1元

仁寶近日已公布上半年財務報告，今年上半年合併營收新台幣4,367.8億元，營業淨利為72.18億元，本期淨利55.84億元，上半年稅後純益為47.72億元，每股純益1.1元。第2季歸屬母公司業主之淨利為新台幣28.81億元，季增逾52%，年增逾38%。第2季每股純益0.66元。

根據仁寶公布資料顯示，公司第2季營收達2,372.09 億元，季增約19%，略為年減3%；而毛利率達5%，季增0.1個百分點，年增0.7個百分點；營益率1.7%，季增達0.3個百分點，年增0.6個百分點；淨利率為1.4%，季增0.2個百分點，年增0.4個百分點；繳出「三率三升」的佳績 ，而單季稅後純益28.81億元，季增52%，年增38%，每股純益0.66 元。 

據悉，仁寶團隊近年持續積極衝刺智慧醫療、AI PC以及車電市場等，而公司第2季業績表現受旗下電腦產品及非電腦產品，如手機、穿戴裝置、伺服器，出貨較上季成長所挹注，也讓仁寶整體營運表現明顯改善。此外，公司也持續將旗下「產品組合」進行調整，透過提升效率及有效控管費用，一舉幫助第2季雙率雙升，毛利率及營業利潤率提升至5%及1.7%。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

仁寶 廣達 每股純益 毛利率 緯創 英業達

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