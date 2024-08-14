崇越15日法說會行情暖身 股價一度重返270元

崇越（5434）預定8月15日 (四)於福邦證券總公司辦理第2季法說會屆時說明財報與展望。法說會行情提前暖身，今日股價一度重返270元。

崇越預計，法說會屆時也將分享公司利基點、市場現況與未來發展。依據流程此次主講人包含董事長潘重良、 集團執行董事李正榮，以及首席執行長陳德懿首度同台說明展望。

崇越日前公布第二季財報季營收達137.9億元，季增15.6%，年增14.4%，創歷史同期新高；母公司業主淨利達10.2億元，季增31.7%，年成長大幅增加52.4%；第二季每股稅後純益（EPS）為5.41元，季增31.6%、年增46.6%，淨利、EPS雙雙改寫單季新高紀錄。

回顧今年上半年，崇越累計營收達257.2億元，年增4.8%，創歷史同期次高；母公司業主淨利達17.96億元，年增27.4%；上半年每股稅後純益創新高，達9.52元。

崇越先前提到，積極打造國際供應鏈平台，去年8月於日本九州成立熊本營業所；今年7月於美國德州達拉斯設立新據點，並號召8家台灣半導體材料、設備供應商，首度參展美國西部國際半導體展，集結材料、設備、零組件等整合性方案組建半導體供應鏈平台。

此外，崇越日前公布7月合併營收達47.5億元，創歷史新高，月增4.8%，年增15%，今年累計營收達304.7億元，年增6.3%。公司12日說明，半導體光阻、研磨液、電子材料等銷售力道強勁，海外據點成長顯著。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。