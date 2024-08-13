聯詠看旺 聚焦長天期

驅動IC大廠聯詠（3034）雖處手機淡季需求疲弱，第2季財報仍超越財測，主要是受惠於NRE收入高於預期及較低稅率，帶動股價從波段盤中低檔480.5元連日反彈，已連收五根紅K，昨（13）日股價收在525元。

近期多家大廠推出折疊手機，聯詠可望受惠。隨進入智慧型手機備貨旺季，新客戶加入，基於美元兌新台幣1：32.5的匯率假設基礎，聯詠預估，本季營收將落在274億至284億元之間，季增8.5％至12.5％，中間值約季增10.5％，毛利率落在38％至40％之間。籌碼方面，在投信法人連15買後，外資法人昨天也由賣轉買，將股價推升至平盤作收。

展望後市，本國投顧法人分析，驅動IC產業步出第2季傳統淡季後，整體拉貨動能逐步回溫，第3季為智慧型手機備貨旺季，且聯詠的手機新客戶將逐漸放量；但應留意電視、顯示器提前於第2季拉貨，因此第3季需求轉弱，且筆記型電腦、車用也無起色。不過，整體而言，仍看好聯詠產品線完整，整體技術競爭力高，今年下半年來自手機OLED DDIC滲透率持續上升的動能持續上升，公司方面認為AI PC及AI 手機仍將帶動驅動IC規格升級。

聯詠上周舉行法說會，公司預期本季業績季增幅度預估中間值約10.5％，總經理王守仁強調，第4季通常是生產淡季，目前看來，下半年營收有機會比上半年好。

投資人若看好聯詠後市，可挑選價內外10%以內、有效天期200天以上的權證介入。