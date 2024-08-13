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可成、新日興 四檔火熱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
可成董事長洪水樹。 聯合報系資料照
可成董事長洪水樹。 聯合報系資料照

台股近日跌深反彈，持續向季線及月線靠攏，盤面題材股各自發揮，可成（2474）、新日興（3376）等折疊智慧手機概念股隨新品陸續問世，添增市場話題，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

根據顧能（Gartner）統計，今年第1季全球折疊智慧手機出貨量季減5%，但年增53%至568萬支，其中，南韓三星依舊居同業之冠，市占率高達56%，其餘為中國大陸品牌，依序為華為19%、OPPO 8%、榮耀6%、小米3%。

法人指出，受惠第3季新機上市效應帶動，預估2024年全球折疊智慧手機出貨量將年增逾三成，超過2,500萬支，2025年隨更多平價機種推出，將持續年增近四成，超過3,700萬支。

市場訊息顯示，數家智慧手機品牌廠將於今年下半年推出新款折疊智慧手機，其中，華為日前發表Nova系列折疊機，下半年可望再推出三折機種，法人預期華為折疊智慧手機出貨量將由2023年的330萬至340萬支，成長為2024年的600萬支，且隨今年第4季至明年第1季內折新機上市，2025年出貨量可望持續攀升。

其餘包括小米的Mix Fold 4與Mix Flip、榮耀的Magic V3、摩托羅拉的Razr 50Ultra與Razr 50、谷歌的Pixel Fold 2等新機，都將驅動今年下半年至明年全球折疊智慧手機出貨量成長，添增可成、新日興等相關供應鏈營運動能。

整體而言，法人正向看待全球折疊智慧手機成長趨勢，預估滲透率將自2023年的1.7%攀升至今年的2.3%，並預計於2027年上揚達5%至6%，尤其蘋果未來可能推出折疊版iPhone，有望推升折疊智慧手機滲透率。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的可成、新日興相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

智慧手機 貨量

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