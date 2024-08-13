穩懋、晶技 認購放閃

今日主題 三星日前發表新款Galaxy Z系列旗艦折疊機後，小米、Google、摩托羅拉也陸續推出折疊機，例如Google新機Pixel 9 Pro Fold就將在14日的「Made by Google」發表會中現身，台灣折疊機供應鏈可望受惠，相關權證交投亦轉趨熱絡。

三星、小米、Google、摩托羅拉競相推出折疊機，「折疊機概念股」在台股震盪之際表現相對強勢，權證專家昨（13）日表示，投資人可以挑選個股相關權證介入，如穩懋（3105）、晶技（3042）等，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

研調機構IDC最新報告預估，2024年全球折疊機出貨量將達2,500萬支，年增37.6%。業界人士指出，從銷售量成長的情況，可以得知用戶對於折疊機的接受度正快速提升，主要原因來自折疊機終端售價已比過往便宜，加上AI應用加持所致。

折疊機概念股相關權證

近來多空變數雜陳，國際股市多空震盪，時序進入8月中下旬之後，法人預期台股指數仍處高檔震盪走勢，建議選股不選市，短線以「折疊機概念股」為首選，並利用權證代替現股布局，不僅可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取槓桿獲利。

穩懋為全球砷化鎵的代工大廠，市占率超過六成，旗下客戶有Broadcom、Murata、Lumen um、Vanchip等。法人認為，穩懋的產業趨勢已反轉向上，5G智慧機、Wi-Fi7的PA單位用量顯著增加，後市營運可期。

至於晶技，法人看好晶技今年營收將恢復成長，全年資本支出預計達14億至15億元，為歷史高檔水準，主要用來擴充小型化產品及車載應用元件產能，以中國大陸、台灣等地為主，不包括在印尼泗水的石英晶體元件相關投資。

在權證挑選上，法人表示，投資人須確定選擇標的多空方向，再選擇適當的價位介入，並留意掛單量充足與否、挑隱波穩定且價差合理者，進而在股市波動的時機點，賺取相對穩定收益。

權證發行商建議，若投資人看好「折疊機概念股」未來的營運後市表現，可以挑選價內外15%以內、有效天期超過三個月的認購權證，進行區間來回靈活操作來參與行情。