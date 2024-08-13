全民權證／台達電 二檔發光

台達電（2308）第2季財報優於預期，第3季進入傳統旺季，法人看好人工智慧（AI）伺服器電源需求強勁，及推出自研液冷散熱關鍵零組件，將有助於毛利率擴張及評價面提升。

受惠AI伺服器電源、被動元件等高毛利率產品占比提升，加上庫存跌價損失回沖，台達電第2季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股稅後純益（EPS）達3.8元，改寫單季歷史次高。

法人分析，台達電擁有電網到晶片完整解決方案，整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，風扇、水冷板及CDU已進入輝達參考設計名單，將成2025年重要成長動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

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