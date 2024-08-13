全民權證／奇鋐 瞄準逾150天
奇鋐（3017）股價經過大幅修正，一度摜破500元關卡，波段低點跌至484元，近日隨投信法人連五日回補，股價反彈，昨（13）日小漲2元，收在587元。
奇鋐過往僅於中國大陸生產3D VC，投顧法人表示，為配合客戶要求將產能移出大陸，奇鋐越南一期廠去年第4季開始量產3D VC，產品從越南直接出貨至歐美市場，有利於奇鋐接單並擴大市占率，越南二期廠則於今年5月正式量產，大陸及越南3D VC月產能合計將躍升至40萬片；儘管B100、B200取消，3D VC仍維持供不應求，主要是H系列需求持續強勁。
權證發行商表示，投資人如看好奇鋐可逢低切入，可挑選價內外10%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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