樺漢上半年 EPS 8.36元 下半年向上
工業電腦大廠樺漢（6414）昨（13）日舉行法說會，公布上季獲利季減19.8%，每股純益3.7元，上半年每股純益8.36元，董事長朱復銓強調，上季獲利下滑，主因子公司帆宣海外一次性因素影響，樺漢仍有信心下半年營收、獲利持續上揚，全年營運成長目標不變。
此外，近期樺漢成為美商NCR Voyix全球獨家硬體供應商，預計未來將為樺漢帶來160億元新訂單，將成為明年主要增長動能之一。
樺漢第2季毛利率18.75%，季比、年比皆下滑；營益率3.19%，優於首季但低於去年同期；歸屬母公司淨利5.1億元，季減19.8％，年減12.6％，每股純益3.7元。朱復銓表示，樺漢第2季獲利衰退，主因轉投資帆宣在美國投資、建置因法規及原物料、人力成本增加導致營運成本上升，但帆宣已積極改善。
樺漢累計上半年毛利率19.4%、營益率3.08%，皆不如去年同期。稅後純益11.4億元，年增6.1％，每股純益為8.36元，由於加權平均股數年增24.3％稀釋每股獲利，使得上半年每股純益不如去年同期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言