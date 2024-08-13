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樺漢上半年 EPS 8.36元 下半年向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（13）日舉行法說會，公布上季獲利季減19.8%，每股純益3.7元，上半年每股純益8.36元，董事長朱復銓強調，上季獲利下滑，主因子公司帆宣海外一次性因素影響，樺漢仍有信心下半年營收、獲利持續上揚，全年營運成長目標不變。

此外，近期樺漢成為美商NCR Voyix全球獨家硬體供應商，預計未來將為樺漢帶來160億元新訂單，將成為明年主要增長動能之一。

樺漢第2季毛利率18.75%，季比、年比皆下滑；營益率3.19%，優於首季但低於去年同期；歸屬母公司淨利5.1億元，季減19.8％，年減12.6％，每股純益3.7元。朱復銓表示，樺漢第2季獲利衰退，主因轉投資帆宣在美國投資、建置因法規及原物料、人力成本增加導致營運成本上升，但帆宣已積極改善。

樺漢累計上半年毛利率19.4%、營益率3.08%，皆不如去年同期。稅後純益11.4億元，年增6.1％，每股純益為8.36元，由於加權平均股數年增24.3％稀釋每股獲利，使得上半年每股純益不如去年同期。

樺漢 每股純益

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