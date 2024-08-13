致新上半年 EPS 8.69元 開發新產品
電源管理IC廠致新（8081）昨（13）日召開法說會，董事長吳錦川表示，目前產業界看下半年需求多是持平至溫和成長，當下能見度大約兩個月。
致新並公布第2季毛利率為40.16％，季減0.64個百分點；歸屬母公司業主淨利3.66億元，季減2.9％，年減12.6％，每股純益4.28元。上半年歸屬母公司業主淨利7.44億元，年增10.4％，每股純益8.69元。
吳錦川指出，致新因最近四季合併財報業外收支淨額，占稅前損益合計數超過10％，所以無法提供本季營收展望。目前看7月業績是高於第2季單月平均，而第4季表現通常會低於第3季，現在仍看不清第4季的狀況。去年電源管理IC降價壓力大，吳錦川說，目前已不需大幅降價，除非產品項遇到競爭對手刻意壓價，整體來看，現階段價格已恢復到疫情前秩序。
針對AI PC推出後的需求，吳錦川坦言，並不會增加全部PC的需求量，因為消費者買了一台AI PC後，並不會再買普通PC。而AI筆電因為散熱能力不變，功率不能增加，所以電源管理IC用量增加也有限。
另外，吳錦川也提到，客戶端裝置DDR5的需求則受到成本有優勢的LPDDR5排擠，相關使用的電源管理IC有所不同，所以致新必須投入開發相關IC產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言