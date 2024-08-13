致新上半年 EPS 8.69元 開發新產品

電源管理IC廠致新（8081）昨（13）日召開法說會，董事長吳錦川表示，目前產業界看下半年需求多是持平至溫和成長，當下能見度大約兩個月。

致新並公布第2季毛利率為40.16％，季減0.64個百分點；歸屬母公司業主淨利3.66億元，季減2.9％，年減12.6％，每股純益4.28元。上半年歸屬母公司業主淨利7.44億元，年增10.4％，每股純益8.69元。

吳錦川指出，致新因最近四季合併財報業外收支淨額，占稅前損益合計數超過10％，所以無法提供本季營收展望。目前看7月業績是高於第2季單月平均，而第4季表現通常會低於第3季，現在仍看不清第4季的狀況。去年電源管理IC降價壓力大，吳錦川說，目前已不需大幅降價，除非產品項遇到競爭對手刻意壓價，整體來看，現階段價格已恢復到疫情前秩序。

針對AI PC推出後的需求，吳錦川坦言，並不會增加全部PC的需求量，因為消費者買了一台AI PC後，並不會再買普通PC。而AI筆電因為散熱能力不變，功率不能增加，所以電源管理IC用量增加也有限。

另外，吳錦川也提到，客戶端裝置DDR5的需求則受到成本有優勢的LPDDR5排擠，相關使用的電源管理IC有所不同，所以致新必須投入開發相關IC產品。