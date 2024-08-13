毅嘉 Q2 每股賺0.6元 樂觀旺季需求
毅嘉（2402）昨（13）日公布第2季稅後純益1.8億元，攀上十年來單季新高，季增98%，年增51.6%，每股純益0.6元；上半年稅後純益2.71億元，年增73%，每股純益0.9元。
展望本季，毅嘉預期，車用及消費性電子需求步入市場旺季，有望帶動公司營運續攀高峰。
毅嘉在穿戴及車用市場需求激勵下，7月營收8.68億元，月增1.6%、年增11.8%，改寫九年多來新高；前七月營收52.5億元，年增10％。
外界看好，隨著全球汽車銷售仍然堅韌成長，伴隨車用電子需求持續暢旺，毅嘉下半年營運可望持續穩定增溫，並挑戰新高。
在產品布局方面，毅嘉中國大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠負責軟板後段製程，供應光通訊客戶用於AI、資料中心、超級電腦等領域，估計今年該廠區將再新增車用客戶。
毅嘉今年3月上旬拍板馬來西亞投資案，預計投入2,000萬美元（約新台幣6.2億元）興建新廠，今年會開始動工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言