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毅嘉 Q2 每股賺0.6元 樂觀旺季需求

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

毅嘉（2402）昨（13）日公布第2季稅後純益1.8億元，攀上十年來單季新高，季增98%，年增51.6%，每股純益0.6元；上半年稅後純益2.71億元，年增73%，每股純益0.9元。

展望本季，毅嘉預期，車用及消費性電子需求步入市場旺季，有望帶動公司營運續攀高峰。

毅嘉在穿戴及車用市場需求激勵下，7月營收8.68億元，月增1.6%、年增11.8%，改寫九年多來新高；前七月營收52.5億元，年增10％。

外界看好，隨著全球汽車銷售仍然堅韌成長，伴隨車用電子需求持續暢旺，毅嘉下半年營運可望持續穩定增溫，並挑戰新高。

在產品布局方面，毅嘉中國大陸廠區約占九成，馬來西亞與台灣合計一成；其中，馬來西亞廠負責軟板後段製程，供應光通訊客戶用於AI、資料中心、超級電腦等領域，估計今年該廠區將再新增車用客戶。

毅嘉今年3月上旬拍板馬來西亞投資案，預計投入2,000萬美元（約新台幣6.2億元）興建新廠，今年會開始動工。

毅嘉 營收 馬來西亞

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