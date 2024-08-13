聲寶 Q2 每股賺0.66元 11季新高

聲寶（1604）昨（13）日公告第2季歸屬母公司業主淨利2.39億元，季增7.6%，年增3%，每股純益0.66元，寫近11季新高。累計上半年歸屬母公司業主淨利4.61億元，年增11.6%，每股純益1.27元。

聲寶預期，今年營運將穩定向上，全年表現會比去年好，成長動能來自空調銷售增加、冰箱產能提升等，目標今年全年業績要突破百億元，獲利也將優於去年。

聲寶台南廠研發大樓預計今年完工，年底前完成生產基地移轉台南廠，也將往OEM發展，部分用以外銷，目標鎖定日本市場，與當地廠商合作。

聲寶旗下壓縮機廠瑞智去年壓縮機銷售1,550萬台，今年銷售目標2,000萬台，明年朝2,500萬台邁進，正考慮擴產。

瑞智看好埃及市場消費力道，前往當地設廠，並將埃及廠區產品外銷中東、歐洲、非洲等市場，預計明年開始擴展銷售。瑞智規劃，埃及廠第一階段年產能200萬台，目標朝年產能600萬至700萬台邁進，並規劃前進印度尋找策略合作夥伴。

聲寶和瑞智合作推出「瑞智空調」品牌，預計明年推出一系列新機種 ，主攻台灣市場。瑞智空調去年銷售約1萬台，今年目標銷量倍增、達2萬台。