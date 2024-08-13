英業達 Q2 純益增66%

代工大廠英業達（2356）昨（13）日公告第2季財報，單季毛利率站穩5%，稅後純益18.11億元，季增66.3%，年增逾三成，每股純益0.5元；上半年每股純益0.81元。英業達看好，第3季營收、毛利率、獲利都將登全年高峰。

隨著產品組合改善效益顯現，英業達上半年毛利率5.14%、營益率1.66%，同步寫下近七年同期新高。

根據英業達揭露的財務數據，第2季合併營收1,541.59億元，季增18%，年增18%；毛利率5.03%，季減0.24個百分點，年增0.42個百分點；營益率1.69%，季增0.05個百分點，年增0.56個百分點；淨利率1.17%，季增0.34個百分點，年增1.11個百分點；稅後純益18.11億元，季增66.3%，年增30.2%，每股純益0.5元。

英業達指出，原預估第2季筆電出貨將較首季持平或小幅衰退，但由於品牌廠提前拉貨，使第2季筆電出貨量大幅優於預期，加上產品組合影響，部分毛利較低的產品出貨增加，影響第2季毛利率表現。

英業達第2季筆電出貨優於預期之際，伺服器成長動能也相當強勁，受惠中國大陸雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨回暖，加上主要出貨為伺服器組裝與測試（L10）產品線，平均銷售單價（ASP）較高，推升營收跳增，為單季營收首度衝破1,500億元大關，並改寫新高。

累計上半年合併營收2,846.65億元，年增13.48%；毛利率5.14%，年增0.38個百分點；營益率1.66%，年增0.56個百分點；淨利率1.02%，年增0.11個百分點；稅後純益29億元，年增27.7%，每股純益0.81元。

英業達指出，由於品牌廠提前拉貨，第3季筆電出貨量將持平，伺服器出貨量將季增個位數百分比，帶動單季營收較第2季成長中個位數百分比（4%至6%）。

全年來看，英業達維持原先展望，預估筆電出貨量將成長低個位數百分比（1%至3%），伺服器出貨年增幅約兩成。英業達預期，明年隨著商用機種換機潮湧現，PC出貨量可望優於今年。英業達昨天股價下跌1.04%或0.5元，收47.8元。