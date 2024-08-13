三聯上半年純益跳高
三聯（5493）董事會昨（13）日通過今年第2季財報，合併營收10.92億元，季增4.2%，年增26.7%。毛利率14.12%，分別季增1.25及年減1.07個百分點。稅後純益1.01億元，季增231%，年增285%；每股純益2.42元，獲利表現為史上第三高。
三聯今年上半年合併營收21.39億元，年增27.4%，毛利13.38%，年減1.49個百分點。稅後純益1.31億元，年增63.2%。每股稅後純益3.15元，獲利表現雙創史上同期新高佳績。
半導體廠景氣回春，拉動供應電子材料及先進封裝設備的供應鏈營運同步站上高崗。三聯累計今年前七個月合併營收25.17億元，年增27.4%。
2023年獲利創56年新高的三聯，展望2024年營運，除了全球震災頻傳挹注自動化監測核心事業營運外；半導體產業景氣回溫，也將帶動三聯電子材料事業同步成長。三聯去年合併營收37.02億元，年減3.2%，為史上次高。
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