家登第2季每股賺3元 攻浸沒式冷卻

家登（3680）昨（13）日公布上半年財報數字，上半年歸屬於母公司業主淨利4.94億元，年增2.5%，第2季單季每股稅後純益（EPS） 約3元，上半年累計每股稅後純益則為5.24元，略低於去年同期5.6元。家登宣布，擬處分旗下家崎7,000張予技鋼，子公司家崎將與技鋼策略合作開發浸沒式冷卻相關解決方案，拓展集團半導體服務範疇，開創成長新動能。

關於費用，家登提到，第2季認列子公司家碩科技現金增資相關營業費用及營業成本，在需求強勁的情況下，產生相關管銷研究費用，包括組織擴編、人力與併購，相關費用增加但加強服務效率；增加廠內產能購置相關模具、機台設備等費用將逐期攤銷。費用雖相應提升，但費用率相較去年持續下降。

家登提到，浸沒式冷卻是將物件浸泡至不導電的冷卻液中，並將電子零件運作時產生的熱能直接傳導至冷卻液中。優勢包括更好的散熱效率及更低的能耗，能夠有效地應對高強度計算及運作需求。

家登於台南、台北投入數億資金購入建地，規劃完善福利設施與房屋，提供符合資格的家登員工申請。