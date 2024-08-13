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網家上半年每股虧1.28元 虧損收斂

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

網路家庭集團（8044）昨（13）日舉行董事會通過第2季與上半年財務報告。上半年合併營收181.04億元，年減6%，營業虧損4,716萬元，較去年同期虧損1.57億元收斂，歸屬母公司業主稅後淨損1.81億元，每股淨損1.28元。

推估網路家庭第2季營收84.5億元，季減11.9%，年減6.2%；營業虧損3,634萬元，歸屬母公司淨損1.05億元，單季每股淨損0.74元。

網家已經連續虧損六季，董事長詹宏志今年在股東會上強調，將持續擴大規模，但第2季、上半年的營收都呈現年減狀況，今年上半年營收181億元，全年面臨保衛營收400億元的關卡。網家2023年營收412億元。

網家表示，全力聚焦集團資源整合、擴大發揮綜效，各轉投資子公司在收斂虧損及提升獲利方面已取得進展，上半年旗下金融科技事業、交易市集部門及日本跨境電商服務持續穩定貢獻集團獲利。近期也針對跨境電商業務布局進行策略性調整，8月底終止旗下PChomeThai泰國購物的服務，也規劃逐步將跨境購物服務整合至PChome 24h購物內，積極強化B2C電商事業的商品力及服務競爭力。

營收 跨境電商

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