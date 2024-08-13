大聯大上半年每股賺1.89元 Q3業績看增

半導體通路商大聯大（3702）昨（13）日公布第2季財報每股純益0.73元，上半年每股純益為1.89元。大聯大也釋出第3季財測，估計業績小幅成長，每股純益落在1.04元至1.25元之間。

大聯大第2季合併營收2,079.73億元，季增14.3%、年增32.7%；上半年合併營收為3,898.76億元，年增29.3%。

在獲利方面，大聯大第2季稅後淨利16.31億元，季減16.3%、年減29.5%，每股純益0.73元；上半年稅後淨利35.81億元，年增19.3%，每股純益1.89元。

展望第3季，受惠於伺服器、筆電及手機需求回溫等推升相關電子零組件需求，加上北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求，在新台幣32.5元兌1美元的匯率假設基礎上，預估本季營收2,145億至2,245億元，中間值季增5.5%，預估毛利率介於3.5%至3.7%之間，稅後淨利在17.49億至21.01億元，每股純益為1.04元至1.25元之間。