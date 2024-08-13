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億光上半年每股賺3.52元 衝旺季營運

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

億光（2393）昨（13）日公告第2季合併財報，歸屬於母公司業主淨利8.19億元，季增10.7%，年增76.9%，每股純益1.85元。累計上半年歸屬於母公司業主淨利15.61億元，年增68.7%，每股純益3.52元。

億光看好今年營運逐季成長，第3季是傳統旺季，下半年優於上半年，全年業績有機會年增雙位數百分比。

億光指出，看好車用、不可見光應用前景大，致力從中階光耦朝高階發展，伴隨朝高價值產品應用策略持續發酵，首季毛利率已達三成。而第三類半導體將持續提高良率，明年有機會開始放量。

億光表示，消費性、家電及車用領域市況已有明顯好轉，車用顯示器及車內外之照明將有雙位數成長，預期今年車用成長性最高，其次為不可見光、消費性電子及背光、照明。

億光也積極跨入第三類半導體，自身封裝技術可望延伸至雷射切割、晶圓級測試與晶圓級Burn-in服務，也可往下游延伸至功率模組的開發。

億光 半導體 晶圓

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