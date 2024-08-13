中華電雙平台用戶逾300萬

中華電信（2412）昨（13）日指出，全民瘋奧運，帶動MOD、Hami Video訂閱數持續成長，巴黎奧運首周雙平台用戶數就超過300萬用戶目標，「麟洋配」同時上線人數成長兩成，整體熱點回看點閱較上屆成長超過四成，廣告收益成長二至五倍。

中華電信指出，本屆奧運收視最大亮點是羽球男雙組合「麟洋配」金牌二連霸，Hami Video單日最高活躍用戶數創新高、同時上線人數成長近兩成，熱點回看、全站流量、頻道點閱次數等多項收視指標均為第一。

中華電信指出，因奧運時差關係，客戶更仰賴MOD、Hami Video提供的熱點回看，整體點閱較上屆東京奧運成長超過四成。其中林郁婷拿下本屆第二金，是台灣拳擊史上首面奧運金牌，8月11日頒獎典禮在短短二天內即衝上MOD熱點回看前五名。

中華電表示，全民瘋奧運，吸引Hami Video App下載數衝至iOS與Android免費App排行榜冠軍，廣告銷售總額也比上屆奧運成長近二倍、OTT廣告銷售額增近五倍。