中華電雙平台用戶逾300萬
中華電信（2412）昨（13）日指出，全民瘋奧運，帶動MOD、Hami Video訂閱數持續成長，巴黎奧運首周雙平台用戶數就超過300萬用戶目標，「麟洋配」同時上線人數成長兩成，整體熱點回看點閱較上屆成長超過四成，廣告收益成長二至五倍。
中華電信指出，本屆奧運收視最大亮點是羽球男雙組合「麟洋配」金牌二連霸，Hami Video單日最高活躍用戶數創新高、同時上線人數成長近兩成，熱點回看、全站流量、頻道點閱次數等多項收視指標均為第一。
中華電信指出，因奧運時差關係，客戶更仰賴MOD、Hami Video提供的熱點回看，整體點閱較上屆東京奧運成長超過四成。其中林郁婷拿下本屆第二金，是台灣拳擊史上首面奧運金牌，8月11日頒獎典禮在短短二天內即衝上MOD熱點回看前五名。
中華電表示，全民瘋奧運，吸引Hami Video App下載數衝至iOS與Android免費App排行榜冠軍，廣告銷售總額也比上屆奧運成長近二倍、OTT廣告銷售額增近五倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言