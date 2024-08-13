快訊

安比將轉中颱！季風環流多颱風 1周慎防劇烈天氣大雷雨

遠傳導入AI 擴大打詐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）積極擴大AI打詐，除以AI辨識及大數據分析，阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，並透過即時更新且免安裝的「防駭心守護」守護網路安全，遠傳指出，上半年阻礙遠傳「防駭心守護」共阻擋2.1億次風險網站連結，而遠傳守護網上半年付費用戶成長46%。

詐騙層出不窮，遠傳表示，發揮「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」核心技術，自源頭把關風險，使用獨家語意模型資料庫，以AI搭配關鍵字分析，降低用戶收到詐騙簡訊機率；首創全台獨家「AI預測詐騙自動偵測系統」運用AI篩出可疑門號，將其於2小時內斷話，精準度高達95%；而「國際來話語音警示服務」主動提醒用戶注意詐騙風險，亦能辨識冒充「+886 9」開頭的詐騙電話並予以阻擋。

AI 詐騙 遠傳電信

延伸閱讀

近三個月七成五民眾收過詐騙訊息 侯友宜宣示強力打詐

中信銀打詐 擴大雷霆專案

電信三雄7月獲利靚

高檢署攜手中國信託 「雷霆專案」擴大至全台地檢署

相關新聞

亞光犀利 群益43搶鏡

亞光（3019）是特斯拉概念股之一，外界看好特斯拉（Tesla）第二代人形機器人Optimus亮相後，亞光的鏡頭將扮演機...

英業達 Q2 純益增66%

代工大廠英業達（2356）昨（13）日公告第2季財報，單季毛利率站穩5%，稅後純益18.11億元，季增66.3%，年增逾...

毅嘉 Q2 每股賺0.6元 樂觀旺季需求

毅嘉（2402）昨（13）日公布第2季稅後純益1.8億元，攀上十年來單季新高，季增98%，年增51.6%，每股純益0.6...

尖點 Q2 每股賺0.48元 優於預期

尖點（8021）昨（13）日公告第2季毛利率26.5%，季增3.8個百分點；歸屬母公司業主淨利6,800萬元，季增223...

樺漢上半年 EPS 8.36元 下半年向上

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（13）日舉行法說會，公布上季獲利季減19.8%，每股純益3.7元，上半年每股純益8.36...

致新上半年 EPS 8.69元 開發新產品

電源管理IC廠致新（8081）昨（13）日召開法說會，董事長吳錦川表示，目前產業界看下半年需求多是持平至溫和成長，當下能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。