遠傳導入AI 擴大打詐

遠傳電信（4904）積極擴大AI打詐，除以AI辨識及大數據分析，阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，並透過即時更新且免安裝的「防駭心守護」守護網路安全，遠傳指出，上半年阻礙遠傳「防駭心守護」共阻擋2.1億次風險網站連結，而遠傳守護網上半年付費用戶成長46%。

詐騙層出不窮，遠傳表示，發揮「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」核心技術，自源頭把關風險，使用獨家語意模型資料庫，以AI搭配關鍵字分析，降低用戶收到詐騙簡訊機率；首創全台獨家「AI預測詐騙自動偵測系統」運用AI篩出可疑門號，將其於2小時內斷話，精準度高達95%；而「國際來話語音警示服務」主動提醒用戶注意詐騙風險，亦能辨識冒充「+886 9」開頭的詐騙電話並予以阻擋。