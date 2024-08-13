全球PCB龍頭臻鼎（4958）昨（13）日召開法說會公布財報，第2季稅後淨利為6.67億元，季減53%，年增343.9%，歸屬母公司淨利4.86億元，每股純益0.51元；今年上半年稅後淨利21.03億元，年增107.6%，歸屬母公司淨利達14.63億元，年增253.5%，每股純益1.55元，優於去年同期。

董事長沈慶芳表示，上半年稅後淨利年增逾一倍，優於預期，不僅行動通訊小幅回溫，電腦消費、車載／伺服器／基地台及載板亦皆顯著雙位數年增。在營收成長與產品組合優化之下，上半年毛利率14.8%，年增1.7個百分點。

沈慶芳表示，下半年進入傳統旺季，臻鼎將受惠客戶新品備貨需求及載板、伺服器、車載訂單貢獻，各產品線產能利用率都將攀升，旺季營收成長可望優於預期。

載板方面，他指出，ABF載板上半年順利通過下一世代2奈米平台重要廠商認證，顯示公司相關技術能力已可匹配最先進的半導體製程，未來開發策略持續以中高階產品為核心。

沈慶芳指出，載板營收自去年第4季以來連續三季創高，今年將維持高速成長的預期，不僅BT載板維持逾80%的產能利用率，ABF載板產能利用率逐季走高。因應大尺寸及高層數客戶訂單需求提升，將於今年底啟動ABF載板新產能建置。

他強調，未來AI應用朝多元化發展，從各式AI終端裝置到AI伺服器，將推升PCB板設計的複雜度。以AI手機為例，隨著手機導入更多AI應用，手機設計將更複雜，各式PCB方面亦須做出調整，中長期可望帶動產品規格升級與用量提升。臻鼎在高階PCB板方面擁有完整的產品應用布局，無論是AI手機、AI PC等，皆逐步通過客戶認證並配合量產時程，目標明年合併營收再創高。