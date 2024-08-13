洋基在手訂單350億 創高

洋基工程（6691）董事長劉士源昨（13）日表示，隨著客戶積極擴充CoWoS產能，洋基可望在目前的歷史新高350億元在手訂單基礎上，進而再推升訂單金額。看好2024年下半年營運，將顯著優於上半年。

洋基工程昨天舉行法說會，劉士源表示，長期專注本業，近年基於分散風險考量，展開多元化的經營策略，包括市場與地區的多元化。拓展泰國市場並跨足民生商業機電甚至統包工程等。

另外，多年來主要客戶擴充先進封裝產能，洋基工程是所有供應商中參與度最高的業者，因而成為CoWoS供應鏈的一環。

洋基工程截至目前整體在手訂單達350億元，遠超過往年200多億元的平均水準。較受矚目專案包括艾司摩爾 （ASML） 林口園區、富邦高雄凹子底開發案，共合計簽約金額逾180億元，為未來三年的營收吃下大補丸，可望推升2024年營運逐步升溫。

洋基工程也瞄準資料中心領域，劉士源說明，過去在台灣曾承攬客戶伺服器機房的案件，具備技術、維運與統包EPC能力。看好外商群聚馬來西亞在建資料中心達20餘座，已派人前往當地了解勞動市場、供應鏈與法規，期望複製在泰國的成功經驗，預計今年觸角延伸至馬來西亞，可望成為營運成長的另一大動能。

兩大專案方面，劉士源分析，艾司摩爾林口園區預計明年下半年進入認列高峰，高雄凹仔底案件將延續三年左右。目前積極爭取科技廠訂單，案件類型大概會在一年內消耗八成以上，看好透過長短單平均，將帶動在手訂單金額進一步提升。

洋基工程第2季合併營收34.31億元，季增24.6%，年減24.9%。毛利率20.25%，季減0.24及年增3.33個百分點。稅後純益4.54億元，季增25.7%，年減8.9%，每股純益3.64元。累計上半年合併營收61.85億元，年減23.7%。毛利率20.26%，年增3.23個百分點，稅後純益8.15億元，年減8.2%，每股純益7.77元。