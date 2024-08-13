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星宇上半年每股賺0.39元 亞力1.66元

經濟日報／ 記者黃淑惠、記者朱曼寧／台北報導

星宇航空（2646）上半年稅後純益9億元，年增172%，每股純益0.39元，相較去年同期增加0.21元。

星宇航空已通過上市申請案，業界推估星宇航有望在今年第4季順利轉上市掛牌。

另外，星宇今年7月總營收為34.67億元，續創歷史新高，月增率13%，年增率53%。其中，7月客運營收30.26億元，月增13%，年增50%，受惠於暑假旺季，旅運市場蓬勃發展，載客人數與票價均顯著成長，帶動營收強勁提升。

亞力（1514）昨（13）日發布財報，第2季稅後純益1.98億元、年增23.7%，每股純益（EPS）0.77元；累計今年上半年稅後純益4.24億元、年增39.9%，每股純益1.66元，單季、上半年獲利均創同期新高。

每股純益 營收

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