寒舍、豆府 Q2 獲利撐竿跳

觀光股寒舍餐旅（2739）、豆府、山富、旅天下昨（13）日半年報出爐，其中，寒舍第2季財報，在淡季逆勢衝出歷史新高，稅後純益3.52億元、年增801.2%、每股純益3.85元，再締新猷，推升上半年大賺半個股本、超越去年全年表現，令市場驚豔。

另外，山富則第2季財報大幅縮水，主要受包機銷售不如預期影響，但整體上半年獲利仍優於去年同期。

寒舍表示，第2季主要受惠於投資獲利，累計上半年稅後純益為5.19億元，年增達328.6%，每股純益達到5.67元，寫下同期新高。根據寒舍第2季財報，除了透過寒溪投資，持有多檔貨幣基金，並投資愛山林3,297張、帳面金額達5.16億元，另持有生技股王保瑞、國泰金、晨暉等股票。

本業方面，寒舍表示，上半年年節住房表現亮眼，且國際商務客來台數超乎預期，北部飯店整體住宿市場大好，且有諸多國際大展加持，6月COMPUTEX展期的團體訂房需求亦為去年兩倍，推升住宿業績。

豆府受惠持續展店，半年報續創同期新高。第2季稅後純益1.0億元，年增7.53%，每股純益為3.77元，創下同期新高。累積上半年稅後純益為2.03億元，年增2.53%，每股純益為7.67元，同創歷年上半年新高。

山富則第2季財報縮水，單季稅後純益1811.2萬元，年減80.6%，單季每股純益0.51元，寫近六季新低。累計上半年稅後純益2.12億元，年增27.7%，每股稅後純益5.91元。

山富表示，主要是日本和東南亞包機銷售不如預期，造成機票損失，壓縮2季獲利表現，不過，仍看好下半年旅遊市場，尤其第4季將有包船業務挹注，將助攻營收表現。

旅天下半年報則繳出不錯的成績，上半年稅後純益0.76億元，年增59.3%，每股純益達3.76元。

旅天下表示，業績成長主要來自全台雙軸加盟光速發展、日本獨家包機、雪祭及賞櫻主題旅遊夯賣、春節、端午連假、員工旅遊等旺季挹注。