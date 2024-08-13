快訊

安比將轉中颱！季風環流多颱風 1周慎防劇烈天氣大雷雨

東哥攜義商攻豪華遊艇

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（13）日舉行法說會，董事長闕慶承表示，繼接獲首艘45公尺的大型遊艇訂單，委託義大利船廠代工後，目前正與旗下客戶商討第二艘和第三艘同型船新單，他看好全球豪華遊艇市場將持續成長。

闕慶承說，全球金字塔頂端富豪人數持續增加，並有一半富豪集中在北美地區。而高端奢華休閒消費力道不墜，以全球豪華遊艇市場來看，預估2023至2032複合成長率將達6.7%。

其中，超過24公尺的大型豪華遊艇需求強勁，值得注意的，有約21%遊艇船齡超過30年，具汰舊換新商機。至於37至45公尺以及46至60公尺遊艇近五年新船訂單成長率皆超過10%。

他進一步並指出，東哥近年來正致力於開發不同系列遊艇及更大呎型產品，今年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，目前高雄兩個組裝廠已滿載，而且多是新款產品。

東哥設計的首艘45公尺遊艇剛有一艘訂單落袋，他說，將與義大利遊艇製造商策略聯盟，透過合作夥伴生產此一艘造價12億元遊艇；同時也正與旗下客戶商討第二艘和第三艘同型船新單，希望每年有二、三艘產量。

義大利 遊艇

延伸閱讀

錯過再等3年 屏東迎王平安祭典郵輪巴士即將啟航

東哥上半年每股賺12元 產品組合優化

桃園漁港維護費入不敷出收停車費補足？議員批沒配套

李奧納多與女友海邊戲水 不慎遭水母螫傷「屁股紅一片」

相關新聞

台泥上季EPS 0.25元

台泥昨（13）日公布今年上半年財報，上半年合併營收645.13億元，年增19.5%；稅後純益42.22億元，年減約14....

南僑上季EPS 1.08元

南僑昨（13）日公告財報，今年第2季稅後純益達2.68億元，年增11%，每股純益為1.08元；累計今年上半年稅後純益為6...

中保科上季EPS 1.78元

中保科昨（13）日公布第2季稅後純益為7.88億元，年增22.5%，每股純益1.78元，再創歷史新高；累計今年上半年稅後...

聲寶 Q2 每股賺0.66元 11季新高

聲寶（1604）昨（13）日公告第2季歸屬母公司業主淨利2.39億元，季增7.6%，年增3%，每股純益0.66元，寫近1...

東元揪伴拓展礦業市場

東元（1504）昨（13）日宣布，與電機變速控制大廠丹佛斯簽訂策略合作備忘錄（MOU），共同拓展亞太地區重工礦業市場，雙...

東哥攜義商攻豪華遊艇

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（13）日舉行法說會，董事長闕慶承表示，繼接獲首艘45公尺的大型遊艇訂單，委託義大利船廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。