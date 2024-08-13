東哥攜義商攻豪華遊艇

豪華遊艇製造商東哥（8478）昨（13）日舉行法說會，董事長闕慶承表示，繼接獲首艘45公尺的大型遊艇訂單，委託義大利船廠代工後，目前正與旗下客戶商討第二艘和第三艘同型船新單，他看好全球豪華遊艇市場將持續成長。

闕慶承說，全球金字塔頂端富豪人數持續增加，並有一半富豪集中在北美地區。而高端奢華休閒消費力道不墜，以全球豪華遊艇市場來看，預估2023至2032複合成長率將達6.7%。

其中，超過24公尺的大型豪華遊艇需求強勁，值得注意的，有約21%遊艇船齡超過30年，具汰舊換新商機。至於37至45公尺以及46至60公尺遊艇近五年新船訂單成長率皆超過10%。

他進一步並指出，東哥近年來正致力於開發不同系列遊艇及更大呎型產品，今年正式亮相的PURO系列深獲船主青睞，目前高雄兩個組裝廠已滿載，而且多是新款產品。

東哥設計的首艘45公尺遊艇剛有一艘訂單落袋，他說，將與義大利遊艇製造商策略聯盟，透過合作夥伴生產此一艘造價12億元遊艇；同時也正與旗下客戶商討第二艘和第三艘同型船新單，希望每年有二、三艘產量。