快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

中保科財報／第2季每股賺1.78元 再創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中保科（9917）第2季稅後純益為7.88億元，年增率22.5%，每股稅後純益為1.78元，再創歷史新高；累計上半年稅後純益為14.08億元，年增率18.4%，每股稅後純益為3.18元。

中保科長期聚焦發展AI人工智慧驅動及智慧城市應用服務，今年智慧城布局發威，未來的發展藍圖以科技生活為主軸，打造全方位智慧服務，中保科將以AIoT技術打造智慧城市相關需求，第2季及上半年的營收、獲利再衝高。

法人分析，中保科持續聚焦AI智慧城市整合策略，從AI雲端無人機到智慧停車場、以及AI智慧園區，為2024年營運三大重要引擎動能，根據台經院公布的預測，2024年GDP成長率為3.15%，加上國內就業市場穩定將支撐內需表現，民間消費將穩健成長，中保今年可望受惠台灣經濟的提升帶動營收成長。

中保科搶攻智慧城市商機布局也開始發揮效益，包括智慧樓管、行動照護救援、家庭守護、中保無限+SOS、無人化智慧餐飲服務，以及AI無人機勘災創新應用，這些應用都是解決缺工、落實EGS、以及幫政府企業降成本三個痛點需求下的創新解決方案，隨著未來各種場域運用愈來廣，進一步推升業績成長。

AI 中保科

延伸閱讀

台中「服務e櫃台」線上平台 智慧城市獲微軟肯定

美國微軟高層肯定中市府智慧成效 盧秀燕：很不容易

藍委批消防署耗資2.8億重購消防無人機 消防署晚間火速回應了

保二進駐關鍵基礎設施 鄭麗君：將升級反制無人機侵擾能力

相關新聞

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

台積電今（13）日召開董事會，會中通過第2季盈餘每股配息4元。由於台積電股利政策採穩定配發原則，依此換算，今年全年每股配...

欣興衝刺 凱基43鍍金

欣興（3037）7月合併營收100.51億元，月增13.3%，年增17.3%；今年前七月合併營收643.31億元，年增6...

緯創三率三升 上半年超賺

代工大廠緯創昨（12）日公告第2季財報，單季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，稅後純益44.12億元，季增25%，每股...

AES上半年EPS 10.63元

電池模組廠AES-KY（6781）營運已過谷底，第2季毛利率、營益率皆出現反彈，稅後純益4.46億元，季減3.5%，每股...

藍天上半年每股賺2.1元 賺贏去年全年

藍天（2362）受惠筆電動能持續增溫，昨（12）日公布今年上半年毛利率、營益率「雙率雙升」，稅後純益年增率達103%，每...

電信三雄7月獲利靚

電信三雄昨（12）日公布7月營運表現，台灣大（3045）受惠業外股利進帳，每股純益0.61元，超車中華電信，拿下族群單月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。