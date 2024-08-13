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亞力財報／上半年稅後純益4.24億元 單季、上半年獲利均創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）13日發布財報，第2季稅後純益1.98億元、年增23.7%，每股稅後純益（EPS）0.77元；累計今年上半年稅後純益4.24億元、年增39.9％，每股稅後純益1.66元，單季、上半年獲利均創同期新高。

亞力在手訂單維持百億元高水準，亞力指出，目前除了握有台電強靭電網計劃的訂單外，還有太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花蓮雙軌電氣化工程、高科技半導體建廠及新建AI所需之IDC機房等。

另，近期缺電、跳電事件頻傳，亞力認為，跳電主因為電網老舊，另還有新建置廠房，故相關硬體支出勢在必行。

除了台電強韌電網計畫外，AI等科技領域興起，可望將為重電業者帶來新一波商機。亞力指出，雲端服務供應商（CSP）會讓有大量電力需求，保守看近5年對重電產業貢獻良多，而AI資料中心高速度、高效率運算需要更龐大的電能予以支撐，所以可見的未來，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所GIS與變壓器予以保護及變壓，因此可望為業界帶來新一波商機。

展望後市，亞力表示，今年市場動能強勁，預期在配電智慧化發展趨勢與台電為期10年的電網強韌計畫的商機下，今年可以繼續自客戶端取得更多的機電與設備的新訂單，且後續運轉維護保養的訂單亦將隨之成長，海外方面，除了美國拜登兆元基建計畫所帶來的重電商機外，像日本、新加坡也有很好的接單機會， 另IDC機房及Al所帶動的變電所設備及工程皆有很大的商機，整體而言，對今年營運穩健樂觀。

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