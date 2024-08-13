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致新法說會／上半年 EPS 8.69元 業界估下半年持平到溫和成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC廠致新（8081）於13日召開法說會，公布上半年每股純益為8.69元，第2季每股純益為4.28元。該公司董事長吳錦川表示，目前產業界看起來下半年的需求，看法多是持平至溫和成長，現在能見度大約兩個月。

致新第2季合併營收為20.59億元，季增6.2％、年減1.1％，毛利率為40.16％，季減0.64個百分點，歸屬母公司業主淨利為3.66億元，季減2.9％、年減12.6％，每股純益為4.28元。

致新上半年合併營收則為39.97億元，年增3.5％，歸屬母公司業主淨利為7.44億元，年增10.4％，每股純益為8.69元。

吳錦川指出，由於致新最近四季度合併財報的業外收支淨額，占稅前損益合計數超過10％，所以無法給本季營收展望。目前看7月的業績表現，是高於第2季的月平均業績，而第4季的表現通常低於第3季，現在仍看不清第4季的情形。

每股純益 致新

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