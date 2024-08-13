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英業達財報／上半年每股賺0.81元！筆電、AI 伺服器出貨逐步揚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）13日公布第2季稅後純益為18.1億元，季增達66.2%、年增30.25%，每股純益 0.5元，為近6年來同期高點，上半年稅後純益為29億元，年增27.7%，每股純益0.81元。

展望未來，英業達表示，筆電方面受到品牌廠提前拉貨挹注，出貨量相較上季有所增加，進入第3季，憑藉旗下美系AI伺服器主板產品的出貨比重將顯著提升，以及產品組合持續優化的帶動之下，營收、毛利率與獲利都有機會季季增、登峰。

根據英業達公布的財報，第2季合併營收1,541.58億元，季增18.08%、年增17.99%；毛利率5.03%，季減0.27個百分點、年增0.42個百分點；營益率1.69%，季增0.05個百分點、年增0.56個百分點；稅後淨利率1.2%，季增0.3個百分點，年增0.1個百分點，稅後純益18.1億元，季增66.2%、年增30.25%，每股純益為0.5元，季增66.66%、年增28.2%。

英業達今（113）年上半年營收累計為2,846.64億元、年增13.48%；毛利率5.14%、年增0.38個百分點；營益率1.66%、年增0.56個百分點；稅後淨利率1%，年增0.1 個百分點，稅後純益29億元，年增27.7%；每股純益0.81元，年增28.57%。

若改以全年來看，英業達則看好筆電及伺服器出貨持續走揚，而筆電出貨有望年增個位數百分比、伺服器出貨則年增近2成，伺服器產線受惠出貨至中國大陸的產品 ASP 較高，挹注整體營收大增。展望未來，內部看好，今年營運表現有望達到逐季成長。

英業達13日以48.9元開高走跌，盤中賣壓湧現翻黑，終場以47.8元作收，下跌0.5元、跌幅1.03%，單日交易量2.43萬張，不過截至今日已連續9個交易日持續買超，自營商也同步買超2個交易日，因此未來發展也引起市場的關注。

營收 英業達

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