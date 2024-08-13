樺漢：訂單能見度良好 下半年持續成長

工業電腦廠樺漢今天召開法人說明會，董事長朱復銓表示，目前出貨/接單比值（B/B Ratio）維持在1.1至1.2水準，在手訂單逾新台幣1500億元，訂單能見度良好，預期下半年營收及獲利將持續成長。

樺漢今年第2季合併營收約363.2億元，季增11%，年增25.4%；因受到子公司帆宣第2季獲利大幅衰退影響，樺漢歸屬母公司稅後淨利約5.1億元，季減19.8%，年減12.6%，每股盈餘3.7元。

樺漢上半年累計合併營收690.4億元，年增20.2%；歸屬母公司稅後淨利11.4億元，年增6.1%；每股盈餘8.36元，年減14.6%。

樺漢表示，近期正式成為數位商務解決方案提供商NCR Voyix的全球獨家硬體供應商，NCR Voyix過去供應包括自助結帳機、雲端POS（端點銷售系統）機、廚房資訊系統等，已供貨沃爾瑪（Walmart）、特易購（Tesco）等零售通路，以及星巴克、麥當勞、TEXAS等餐飲通路，還有數位銀行產業客戶。

樺漢指出，此次協議將有助於推升在手訂單，為2025年營運帶來可觀的業績與獲利。