尖點鑽針業務需求提升 估第3季雙位數季成長

PCB鑽針廠尖點第2季每股盈餘0.48元，尖點表示，需求優於預期，受惠稼動率的提升及規模經濟，毛利率、營業利益率躍升，看好第3季營運將較第2季出現雙位數成長。

尖點今天舉行法人說明會，並公布第2季財報，歸屬於母公司業主淨利新台幣6800萬元，每股盈餘0.48元，累計上半年每股盈餘0.63元。

尖點說明，第2季度因整體需求優於預期，在鑽針與鑽孔業務都比原先預期佳，利潤受惠稼動率的提升及規模經濟的效益，毛利率、營業利益率躍升，也因認列投資抵減稅務優惠，第2季整體合併稅率僅12%，對第2季獲利有正面貢獻。

展望第3季，尖點預期，營運將較第2季出現雙位數成長，受惠營收規模增加，本業獲利將可持續提升，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。