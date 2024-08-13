上銀財報／上半年每股賺2.76元 登工具機類股獲利王
傳動與控制科技大廠上銀（2049）公布上半年合併財報，合併營收為116.89億元，稅後純益9.77億元、年減8.7%，每股稅後純益2.76元，雖較去年同期3.03元減少，但仍為工具機類股獲利王。
上銀近期來自半導體、新能源、自動化、基礎建設大型設備等產業訂單持續回升，7月自結合併營收21.21億元，月增0.9%、年減5.5%，營收不但連增五個月、且為近十個月新高，累計前七月合併營收138.10億元、年減5.1%，年減幅逐步收斂。
上銀第2季營業毛利率由去年同期33.66％降至31.51％，稅後純益5.82億元、年減7.0%，但季增達47.3%，每股稅後純益1.65元。
上銀第2季合併營收61.83億元，季增12.2%、年減6.1%。上銀樂觀預期，今年下半年營運可望優於上半年，營運逐季好轉，獲利目標優於去年。
目前，上銀線性滑軌在手訂單能見度平均約2.5個月，滾珠螺桿平均約3個月，部分滾珠螺桿交期超過3個月。上銀近期也接獲智慧型手機製造設備相關傳動元件急單。
而為了留才，上銀已自7月起為員工加薪，此次調薪幅度約3%至5%。
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