臻鼎-KY沈慶芳：下半年旺季超預期、載板高速成長

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，下半年IC載板、伺服器、車載訂單貢獻顯著，營收成長將優於預期，「今年全方面往正向成長；明年算是不錯的一年」；載板維持高速成長，ABF載板已通過下一世代2nm平台重要廠商認證。

全球PCB大廠臻鼎-KY今天召開法人說明會並公布財報，第2季營收新台幣324.11億元，創歷年同期次高，稅後淨利為6.67億元，歸屬母公司淨利4.86億元，每股盈餘0.51元；累計上半年營收649.22億元，創歷年同期次高，稅後淨利21.03億元，歸屬母公司淨利14.63億元，每股盈餘1.55元。

沈慶芳表示，上半年營收年增17.9%，稅後淨利年增107.6%，優於原先溫和成長的預期，受惠行動通訊小幅回溫，電腦消費、車載/伺服器/基地台，以及IC載板顯著雙位數年成長。他看好下半年進入傳統旺季，臻鼎客戶新品備貨需求及 IC載板、伺服器、車載訂單貢獻，下半年營收成長可望優於先前預期。

其中IC載板方面，臻鼎董事暨禮鼎半導體科技董事長兼總經理李定轉指出，載板營收第2季創單季新高，上半年營收占比上升至5.9%，年增96.7%，今年將持續維持高速成長，將維持2022年至2027年投資600億於IC載板的計畫，目標2027年載板占比預計達15%。

他強調，臻鼎ABF載板已於上半年順利通過下一世代2nm平台重要廠商認證，顯示相關技術能力已可匹配目前最先進的半導體製程，未來開發策略持續以中高階產品為核心布局。

因應大尺寸及高層數客戶訂單需求不斷提升，臻鼎將於今年年底啟動ABF的新一波產能建置。

此外，沈慶芳強調，未來AI人工智慧應用朝多元化發展，AI手機、AI PC（人工智慧個人電腦）、AI伺服器、AI智慧車用板、及AIoT等，臻鼎皆逐步通過客戶認證，並配合客戶量產時程，目標明年合併營收能再創新高。

臻鼎持續擴產投資，沈慶芳表示，明年在泰國廠、淮安第3園區、高雄廠和ABS載板一廠、二期的投資將擴大，泰國巴真府新廠第一期按計畫建設中，預計明年上半年試產、下半年小量產，第一期產能將以高階伺服器/車載/光模塊相關應用為主。