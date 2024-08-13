欣新網財報／上半年每股純益1.86元 7月營收為歷史同期高點

全整合電商營運服務商欣新網（2949）13日召開董事會通過上半年財報，合併營收為21.08億元，年增6.48%，稅後淨利0.45億元，每股稅後純益（EPS）1.86元；董事會也通過成立日本子公司HHG Japan案，擴大海外布局。

欣新網7月營收3.33億元，月減17%，年增4.19%，今年1到7月累計營收達24.39億元，年增6%，7月單月營收與累計前7月營收均改寫歷年同期新高。

欣新網表示，因持續開拓海外新業務、新客戶生意和電商AI技術的重大投資，為未來業務的擴展與技術創新鋪路，對短期獲利表現造成影響。預期再2-3個季度，相關投資可明顯看到業績成效。總經理黃懷恩進一步指出，這次計畫成立日本子公司HHG Japan是欣新網全球策略的關鍵一步，不僅有助於更好地服務日本及亞太地區的客戶，獲取更多國際市場商機，同時提升其產品銷售和服務的競爭力，壯大營運版圖。