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91APP 營收／7月、1至7月均為同期新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣首家上櫃電商全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY（6741）公布7月營收1.24億元，月減5%，年增18.27%，累計今年1至7月合併營收8.81億元，較去年同期成長16.91％，7月與1至7月營收均創同期新高。因品牌直接對消費者模式（D2C）成長規模與動能增加，迎接下半年零售電商旺季，91APP助力客戶搶攻周年慶、雙11等節慶商機，品牌D2C業績看旺，更為營運增添柴火。

91APP表示，受益於國內實體電商不斷發展，中大型品牌客戶營運效益增強，整體品牌D2C業績規模逐漸擴大，為91APP營收貢獻帶來挹注。綜觀近五年台灣電商市場發展，成長趨勢持續向上，而實體電商更為主要動能之一。

APP 營收 電商

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